У Німеччині вчителька молодших класів викликала поліцію через учня з 5 тисячами євро

У початковій школі неподалік німецького міста Оснабрюк 7-річний учень вирішив влаштувати для своїх однокласників незвичне шоу, принісши у рюкзаку 5 тисяч євро готівкою – проте все закінчилось викликом поліції.

Про це йдеться у публікації DW, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомила місцева поліція у четвер, хлопчик дозволив друзям не лише подивитися на пачки купюр, а й "помацати та навіть понюхати" гроші.

З’ясувалося, що гроші хлопчик знайшов вдома у конверті. Його батьки нещодавно зняли ці кошти з банківського рахунку, плануючи найближчим часом придбати автомобіль.

Вчителька помітила дивну активність дітей навколо рюкзака та викликала поліцію.

Правоохоронці вилучили гроші та того ж дня повернули їх батькам.

Поліцейські жартують, що завдяки своєму вчинку хлопчик на кілька годин став "найпопулярнішим учнем ранку".

