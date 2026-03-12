В Германии учительница младших классов вызвала полицию из-за ученика с 5 тысячами евро

В начальной школе недалеко от немецкого города Оснабрюк 7-летний ученик решил устроить для своих одноклассников необычное шоу, принеся в рюкзаке 5 тысяч евро наличными – однако все закончилось вызовом полиции.

Об этом говорится в публикации DW, сообщает "Европейская правда".

Как сообщила местная полиция в четверг, мальчик позволил друзьям не только посмотреть на пачки купюр, но и "потрогать и даже понюхать" деньги.

Выяснилось, что деньги мальчик нашел дома в конверте. Его родители недавно сняли эти средства с банковского счета, планируя в ближайшее время приобрести автомобиль.

Учительница заметила странную активность детей вокруг рюкзака и вызвала полицию.

Правоохранители изъяли деньги и в тот же день вернули их родителям.

Полицейские шутят, что благодаря своему поступку мальчик на несколько часов стал "самым популярным учеником утра".

