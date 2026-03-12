СМИ: найденный в Польше дрон мог залететь туда еще в сентябре

Дрон, найденный на территории шахты в польском Конине, является, скорее всего, последним из дронов, которые влетели в воздушное пространство Польши в сентябре прошлого года и затем разыскивались службами.

Как пишет "Европейская правда", это утверждают источники агентства PAP, приближенные к министерству обороны.

Найденный дрон, скорее всего, является одним из тех, что вторглись в воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года. Тогда над Польшей появилось несколько российских дронов, многие из которых упали на территории страны, в некоторых случаях после сбития авиацией НАТО.

В течение следующих недель военные и службы искали дроны и их обломки; многие из них были найдены на территории Люблинского воеводства, а также – в отдельных случаях – в Свентокшиском, Мазовецком, Лодзинском и Варминско-Мазурском воеводствах.

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что оперативный командующий вооруженных сил передал ему отчет о находке.

"Это дело подлежит расследованию военной полицией и полицией, Только что министр Швеции Пол Йонсон рассказал мне о нарушении шведского воздушного пространства дроном, который, вероятнее всего, выполнял миссии в пользу наших противников с востока", – сказал Косиняк-Камыш в разговоре с журналистами.

Как сообщалось, сотрудники шахты в Великопольском воеводстве Польши обнаружили на территории неизвестный беспилотник.

В ноябре Польша заявила, что планирует начать создание национальной системы борьбы с беспилотниками, не дожидаясь реализации инициативы Европейского Союза по "стене дронов".

