ЗМІ: Хакери могли вкрасти вихідний код цифрових сервісів офіційних органів Швеції

Хакери, ймовірно, викрали великі обсяги чутливої інформації з ІТ-систем офіційних органів Швеції – їх помітили у так званому "даркнеті".

Про це повідомляють SVT, Dagens Nyheter, Expressen, пише "Європейська правда".

На ситуацію звернули увагу після публікації на сайті Darkwebinformer, де йдеться, що зловмисники хакерської групи ByteToBreach ймовірно поцупили у консалтингової ІТ-фірми CGI Sweden увесь вихідний код платформи, яку офіційні органи Швеції використовують для своїх цифрових сервісів.

Асоціація з кібербезпеки International Cyber ​​Digest на своїх сторінках оцінює витік як серйозну проблему.

Експерт з кібербезпеки Андерс Нільссон у письмовому коментарі SVT News поділився оцінкою, що інформація про крадіжку вихідного коду, схоже, є правдою.

Профільна організація, що співпрацює з Агентством цивільного захисту Швеції, почала з’ясовувати ситуацію, повідомляє Expressen.

