СМИ: Хакеры могли украсть исходный код цифровых сервисов официальных органов Швеции

Хакеры, вероятно, похитили большие объемы чувствительной информации из ИТ-систем официальных органов Швеции – их заметили в так называемом "даркнете".

Об этом сообщают SVT, Dagens Nyheter, Expressen, пишет "Европейская правда".

На ситуацию обратили внимание после публикации на сайте Darkwebinformer, где говорится, что злоумышленники хакерской группы ByteToBreach вероятно украли у консалтинговой ИТ-фирмы CGI Sweden весь исходный код платформы, которую официальные органы Швеции используют для своих цифровых сервисов.

Ассоциация по кибербезопасности International Cyber Digest на своих страницах оценивает утечку как серьезную проблему.

Эксперт по кибербезопасности Андерс Нильссон в письменном комментарии SVT News поделился оценкой, что информация о краже исходного кода, похоже, является правдой.

Профильная организация, сотрудничающая с Агентством гражданской защиты Швеции, начала выяснять ситуацию, сообщает Expressen.

В Польше заявили о попытке кибератаки на ядерный исследовательский центр.

В Нидерландах и Португалии предупредили о масштабной атаке хакеров против пользователей WhatsApp и Signal, направленной прежде всего на получение доступа к учетным записям чиновников, дипломатов и военных.