Противовоздушная оборона НАТО перехватила еще одну иранскую ракету, которая летела на Турцию

Министерство обороны Турции сообщило, что силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО сбили третью баллистическую ракету, запущенную из Ирана в сторону Турции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении министерства, опубликованном на платформе X.

Иранскую ракету, которая двигалась в сторону Турции, перехватила ПВО Альянса в восточном Средиземноморье.

В турецком Минобороны добавили, что проведут консультации с Ираном для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Отметим, что это уже третий подобный инцидент с начала войны на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе одна из запущенных Ираном баллистических ракет летела в направлении территории Турции и была сбита с американского эсминца.

Кроме того, 9 марта Министерство обороны Турции сообщило о сбивании иранской ракеты в воздушном пространстве страны.

После этого Североатлантический альянс развернул одну систему Patriot в турецкой Малатье для противодействия ракетным угрозам со стороны Ирана.

