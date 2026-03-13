Противовоздушная оборона НАТО перехватила еще одну иранскую ракету, которая летела на Турцию
Министерство обороны Турции сообщило, что силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО сбили третью баллистическую ракету, запущенную из Ирана в сторону Турции.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении министерства, опубликованном на платформе X.
Иранскую ракету, которая двигалась в сторону Турции, перехватила ПВО Альянса в восточном Средиземноморье.
В турецком Минобороны добавили, что проведут консультации с Ираном для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Отметим, что это уже третий подобный инцидент с начала войны на Ближнем Востоке.
На прошлой неделе одна из запущенных Ираном баллистических ракет летела в направлении территории Турции и была сбита с американского эсминца.
Кроме того, 9 марта Министерство обороны Турции сообщило о сбивании иранской ракеты в воздушном пространстве страны.
После этого Североатлантический альянс развернул одну систему Patriot в турецкой Малатье для противодействия ракетным угрозам со стороны Ирана.
