Німеччина остерігається, що рішення США щодо нафти допоможе РФ у війні проти України

Міністерка економіки Катаріна Райхе висловила занепокоєння, що тимчасовий дозвіл США на продаж російської нафти допоможе очільнику Кремля Владіміру Путіну фінансувати російсько-українську війну.

Про це вона сказала під час спілкування із журналістами у Берліні у п’ятницю, 13 березня, цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Коментарі Райхе пролунали після того, як Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі.

На думку міністерки економіки Німеччини, таке рішення США було спричинене "внутрішньополітичним тиском". Відтак вона висловила занепокоєння, що тимчасовий дозвіл США на продаж нафти допоможе РФ у війні.

"Я побоююся, що ми можемо ненавмисно ще більше наповнити військову скарбницю Путіна", – додала вона.

Через війну на Близькому Сході, яка спричинила зростання світових цін на паливо, США дозволили Індії на місяць відновити купівлю російської нафти, а також оголосили про часткове вивільнення своїх нафтових резервів для стабілізації світових цін.

Ціни на нафту знову впали нижче $100 за барель, коли стало відомо, що група G7 розглядає можливість випуску стратегічних запасів нафти, щоб пом'якшити вплив стрімкого зростання цін на енергоносії.