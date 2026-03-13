Германия опасается, что решение США по нефти поможет РФ в войне против Украины
Министр экономики Катарина Райхе выразила обеспокоенность, что временное разрешение США на продажу российской нефти поможет главе Кремля Владимиру Путину финансировать российско-украинскую войну.
Об этом она сказала во время общения с журналистами в Берлине в пятницу, 13 марта, цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".
Комментарии Райхе прозвучали после того, как Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая на данный момент уже находится на танкерах в море.
По мнению министра экономики Германии, такое решение США было вызвано "внутриполитическим давлением". Поэтому она выразила обеспокоенность тем, что временное разрешение США на продажу нефти поможет РФ в войне.
"Я опасаюсь, что мы можем непреднамеренно еще больше пополнить военную казну Путина", – добавила она.
Из-за войны на Ближнем Востоке, которая вызвала рост мировых цен на топливо, США разрешили Индии на месяц возобновить покупку российской нефти, а также объявили о частичном освобождении своих нефтяных резервов для стабилизации мировых цен.
Цены на нефть снова упали ниже $100 за баррель, когда стало известно, что группа G7 рассматривает возможность выпуска стратегических запасов нефти, чтобы смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.