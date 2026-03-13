Зеленський: послаблення США санкцій може дати РФ близько $10 млрд на війну

Президент Володимир Зеленський розповів, скільки коштів може заробити Росія на тлі тимчасового послаблення американських санкцій проти РФ.

Про це він сказав під час пресконференції у Парижі із його французьким візаві Емманюелем Макроном, передає "Європейська правда".

Зеленський наголосив на необхідності досягнення тривалого миру, а також на потребі подолати блокування 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Зокрема він акцентував на цьому на тлі рішення США про часткове послаблення санкцій проти російської нафти, яка зараз перебуває на танкерах в морі.

"Тільки одне це послаблення з боку Америки може дати Росії на війну суму близько $10 млрд. Це точно не допомагає миру. І тому рішучість Євросоюзу, рішучість інших партнерів у світі зараз має зберігатись", – наголосив український президент.

Він також звернув увагу й на те, що Росія витрачає гроші від продажу енергоресурсів на зброю.

"Ми чуємо сигнали, що це для того, щоби стабілізувати ситуацію, але, на мій погляд, логіка є зовсім інша. В тому, що витрачає Росія ці гроші на зброю, на дрони передусім, які масово б'ють по українцях. І, як ми вже бачимо, по доповіді розвідок ці ж дрони застосуються і проти сусідів Ірану, країн Близького сходу, а також проти європейців і американців, чия присутність на тих чи інших базах там є. Тому зрештою знімати санкції, щоби потім на тебе прилітало більше дронів, на мій погляд, це не є правильним рішенням", – додав Зеленський.

Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив занепокоєння таким рішенням Вашингтона, заявивши, що це збільшить ресурси Росії для продовження її війни проти України.

В українських дипломатичних колах вважають, що рішення США щодо зняття санкцій з російської нафти допоможе Росії воювати довше.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що дізнався про рішення США щодо часткового скасування нафтових санкцій проти Росії лише вранці 13 березня, а також назвав цей крок неправильним.

А от глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вважає, що Європейський Союз має "наслідувати приклад" США щодо цього питання.