Зеленский: ослабление США санкций может дать РФ около $10 млрд на войну

Президент Владимир Зеленский рассказал, сколько средств может заработать Россия на фоне временного ослабления американских санкций против РФ.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Париже с его французским визави Эмманюэлем Макроном, передает "Европейская правда".

Зеленский отметил необходимость достижения длительного мира, а также необходимость преодолеть блокирование 20-го пакета санкций ЕС против РФ.

В частности он акцентировал на этом на фоне решения США о частичном ослаблении санкций против российской нефти, которая сейчас находится на танкерах в море.

"Только одно это послабление со стороны Америки может дать России на войну сумму около $10 млрд. Это точно не помогает миру. И поэтому решимость Евросоюза, решимость других партнеров в мире сейчас должна сохраняться", – подчеркнул украинский президент.

Он также обратил внимание и на то, что Россия тратит деньги от продажи энергоресурсов на оружие.

"Мы слышим сигналы, что это для того, чтобы стабилизировать ситуацию, но, на мой взгляд, логика совсем другая. В том, что тратит Россия эти деньги на оружие, на дроны прежде всего, которые массово бьют по украинцам. И, как мы уже видим, согласно докладу разведок эти же дроны применятся и против соседей Ирана, стран Ближнего Востока, а также против европейцев и американцев, чье присутствие на тех или иных базах там есть. Поэтому в конце концов снимать санкции, чтобы потом на тебя прилетало больше дронов, на мой взгляд, не является правильным решением", – добавил Зеленский.

Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил обеспокоенность таким решением Вашингтона, заявив, что это увеличит ресурсы России для продолжения ее войны против Украины.

В украинских дипломатических кругах считают, что решение США о снятии санкций с российской нефти поможет России воевать дольше.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что узнал о решении США о частичной отмене нефтяных санкций против России только утром 13 марта, а также назвал этот шаг неправильным.

А вот глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что Европейский Союз должен "последовать примеру" США по этому вопросу.