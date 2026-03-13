Сійярто: ЄС має наслідувати приклад США щодо санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз має "наслідувати приклад" США, які ухвалили рішення тимчасово зняти санкції з російської нафти, що станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі.

Про це він написав у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Сійярто заявив, що рішення США призупинити санкції щодо поставок російської нафти означає, що "російська нафта знову зможе надходити на світові ринки морським шляхом, збільшуючи пропозицію та знижуючи ціни".

"Однак Європа не відчує цих переваг, оскільки російська нафта заборонена на європейському ринку, а Брюссель продовжує приймати рішення відповідно до вимог Зеленського", – написав глава МЗС Угорщини.

Відтак він вважає, що ЄС "повинен наслідувати приклад США та призупинити санкції щодо російської нафти".

"Дозвіл на повернення цих поставок на європейський ринок допоміг би стримати зростання цін, але, на жаль, Брюссель ще не зробив цього кроку. Ми закликаємо Брюссель скасувати санкції щодо російської нафти. Рішення ЄС не повинні ухвалюватися під тиском Зеленського!", – додав Сійярто.

Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив занепокоєння таким рішенням Вашингтона, заявивши, що це збільшить ресурси Росії для продовження її війни проти України.

В українських дипломатичних колах вважають, що рішення США щодо зняття санкцій з російської нафти допоможе Росії воювати довше.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що дізнався про рішення США щодо часткового скасування нафтових санкцій проти Росії лише вранці 13 березня, а також назвав цей крок неправильним.