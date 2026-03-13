Шеф Пентагону заявив, що новий верховний лідер Ірану "поранений"

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї "поранений".

Про це він сказав у п’ятницю, 13 березня, його цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Як відомо, 12 березня новий верховний лідер Ірану опублікував свою першу заяву, пообіцявши продовжувати війну.

Міністр оборони назвав цю заяву "слабкою".

"Не було ні голосу, ні відео. Це була письмова заява. В Ірані є безліч камер і безліч диктофонів. Чому ж письмове звернення? Гадаю, ви знаєте чому (...) Ми знаємо, що новий так званий, не надто верховний лідер поранений і, ймовірно, має каліцтва", – заявив Гегсет.

Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "повністю знищують" терористичний режим Ірану, а також анонсував нові удари.

Також Гегсет заявив, що військовий потенціал Ірану був значно ослаблений після тривалої кампанії ударів, здійснених Сполученими Штатами та Ізраїлем.