Шеф Пентагона заявил, что новый верховный лидер Ирана ранен

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи "ранен".

Об этом он сказал в пятницу, 13 марта, его цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Как известно, 12 марта новый верховный лидер Ирана опубликовал свое первое заявление, пообещав продолжать войну.

Министр обороны назвал это заявление "слабым".

"Не было ни голоса, ни видео. Это было письменное заявление. В Иране есть множество камер и множество диктофонов. Почему же письменное обращение? Думаю, вы знаете почему (...) Мы знаем, что новый так называемый, не слишком верховный лидер ранен и, вероятно, имеет увечья", – заявил Хегсет.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "полностью уничтожают" террористический режим Ирана, а также анонсировал новые удары.

Также Хегсет заявил, что военный потенциал Ирана был значительно ослаблен после длительной кампании ударов, осуществленных Соединенными Штатами и Израилем.