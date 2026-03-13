Санду привітала рішення України святкувати День румунської мови

Новини — П'ятниця, 13 березня 2026, 17:45 — Уляна Кричковська

Президент Молдови Мая Санду привітала рішення України щорічно відзначати День румунської мови 31 серпня. 

Про це вона написала у соцмережі Х у п’ятницю, 13 березня, передає "Європейська правда".

Санду наголосила, що цей крок зміцнює зв’язки між країнами.

"Гарна новина, яка нас тішить: Україна щорічно відзначатиме День румунської мови 31 серпня – того ж дня, коли його відзначаємо і ми. Румунська мова об’єднує нас – по обидва боки Прута і аж до Чернівців. Ми продовжуємо зміцнювати зв’язки між нашими країнами", – наголосила президентка країни.

Нагадаємо, що 12 березня президент Володимир Зеленський підписав указ про заснування свята під час офіційного візиту до Бухареста.

Того ж дня Зеленський та його румунський візаві Нікушор Дан підписали низку документів під час візиту українського лідера до Бухареста.

