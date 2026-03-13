Санду приветствовала решение Украины отмечать День румынского языка

Президент Молдовы Майя Санду приветствовала решение Украины ежегодно отмечать День румынского языка 31 августа.

Об этом она написала в соцсети Х в пятницу, 13 марта, передает "Европейская правда".

Санду подчеркнула, что этот шаг укрепляет связи между странами.

"Хорошая новость, которая нас радует: Украина ежегодно будет отмечать День румынского языка 31 августа – в тот же день, когда его отмечаем и мы. Румынский язык объединяет нас – по обе стороны Прута и вплоть до Черновцов. Мы продолжаем укреплять связи между нашими странами", – подчеркнула президент страны.

Напомним, что 12 марта президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении праздника во время официального визита в Бухарест.

В тот же день Зеленский и его румынский визави Никушор Дан подписали ряд документов во время визита украинского лидера в Бухарест.