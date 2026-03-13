Один із КПП на кордоні з Угорщиною тимчасово призупинив пропускні операції

Державна прикордонна служба повідомила про тимчасове призупинення пропускних операцій у пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною.

Про це ДПСУ написала у соцмережах у п’ятницю, 13 березня, пише "Європейська правда".

Причина тимчасового призупинення пропускних операцій у пункті пропуску "Тиса" – відсутність електропостачання.

Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється.

Наразі вживаються заходи щодо відновлення електропостачання.

У листопаді 2025 року на українсько-румунському пункті пропуску "Дяківці" оформлення транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках не здійснювалося через масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Наприкінці січня на українсько-польському кордоні стався технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби Польщі.