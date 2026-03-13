Один из пограничных пунктов на границе с Венгрией временно приостановил пропускные операции

Государственная пограничная служба сообщила о временной приостановке пропускных операций в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией.

Об этом ГПСУ сообщила в социальных сетях в пятницу, 13 марта, пишет "Европейская правда".

Причина временной приостановки пропускных операций в пункте пропуска "Тиса" – отсутствие электроснабжения.

В связи с этим оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется.

В настоящее время принимаются меры по восстановлению электроснабжения.

В ноябре 2025 года на украинско-румынском пункте пропуска "Дяковцы" оформление транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях не осуществлялось из-за массированных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

В конце января на украинско-польской границе произошел технический сбой в работе базы данных пограничной службы Польши.