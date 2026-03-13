У Греції затримали відставного польського військового за підозрою у шпигунстві

Грецька влада розслідує діяльність 58-річного поляка, заарештованого за підозрою у шпигунстві поблизу військово-морської бази Суда-Бей на острові Крит.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Підозрюваний, відставний польський солдат, був заарештований у четвер у місті Ханья після того, як інформація про його ймовірну діяльність була передана поліції і береговій охороні, що спонукало співробітників служби безпеки затримати його.

За повідомленнями, чоловік жив у білому фургоні, припаркованому біля пляжу Маратхі, неподалік від бази. Під час обшуку транспортного засобу влада знайшла ноутбук, USB-накопичувачі та планшет, які будуть досліджені криміналістами.

На його мобільному телефоні були знайдені фотографії пірса і військових кораблів, що працюють на базі, повідомила влада.

Слідчі вважають, що файли були відправлені одержувачу в Польщі. Підозрюваний повідомив владі, що відправив зображення своїй сестрі, оскільки її чоловік, який також служить в армії, дуже цікавиться кораблями.

Згідно з інформацією ЗМІ, чоловік перебував у цьому районі протягом кількох місяців, а також відвідував те саме місце у 2024 і 2025 роках, зазвичай подорожуючи туди з жовтня до весни.

МЗС Польщі підтвердило затримання поляка в Греції, пише Polsat News.

"Ми маємо підтвердження затримання нашого громадянина. Тривають слідчі дії. Після їхнього завершення буде прийнято рішення, чи будуть висунуті звинувачення", – повідомив речник МЗС Мачей Вевюр.

Нагадаємо, на початку березня Греція затримала 36-річного громадянина Грузії, підозрюваного у шпигунстві за військово-морською базою США на острові Крит.

А поліція Лондона повідомила про арешти чотирьох осіб, підозрюваних у шпигунстві для іранської розвідки.