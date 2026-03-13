В Греции задержали отставного польского военного по подозрению в шпионаже

Греческие власти расследуют деятельность 58-летнего поляка, арестованного по подозрению в шпионаже вблизи военно-морской базы Суда-Бей на острове Крит.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Подозреваемый, отставной польский солдат, был арестован в четверг в городе Ханья после того, как информация о его вероятной деятельности была передана полиции и береговой охране, что побудило сотрудников службы безопасности задержать его.

По сообщениям, мужчина жил в белом фургоне, припаркованном возле пляжа Маратхи, неподалеку от базы. Во время обыска транспортного средства власти нашли ноутбук, USB-накопители и планшет, которые будут исследованы криминалистами.

На его мобильном телефоне были найдены фотографии пирса и военных кораблей, работающих на базе, сообщили власти.

Следователи считают, что файлы были отправлены получателю в Польше. Подозреваемый сообщил властям, что отправил изображения своей сестре, поскольку ее муж, который также служит в армии, очень интересуется кораблями.

Согласно информации СМИ, мужчина находился в этом районе в течение нескольких месяцев, а также посещал то же место в 2024 и 2025 годах, обычно путешествуя туда с октября до весны.

МИД Польши подтвердил задержание поляка в Греции, пишет Polsat News.

"Мы имеем подтверждение задержания нашего гражданина. Продолжаются следственные действия. После их завершения будет принято решение, будут ли выдвинуты обвинения", – сообщил представитель МИД Мачей Вевюр.

