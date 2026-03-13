У Гренландії одна з партій вийшла з урядової коаліції

Гренландська партія Siumut вийшла з коаліційного уряду, заявив прем'єр-міністр країни в п'ятницю, послабивши зусилля, спрямовані на те, щоб представити єдиний фронт проти зусиль Дональда Трампа встановити контроль над островом.

Цей відхід послідував за попередженням голови Siumut Алеки Хаммонда про те, що партія вийде з коаліції після того, як два гренландських міністри оголосили про висунення своїх кандидатур на парламентські вибори в Данії 24 березня без попередньої відпустки.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен висловив розчарування, але заявив, що його уряд продовжить роботу, підкресливши важливість управління під час посиленого глобального контролю.

"Я думаю, що це жахливо невдалий час, і я дуже розчарований тим, що це відбувається в той час, коли ми повинні стояти разом", – сказав він журналістам.

"Все, що може виглядати як розкол в нашій країні, є жорнами на млин для іноземців, і ми повинні уникати цього за будь-яку ціну", – сказав він.

Широка коаліція була наріжним каменем стратегії Нільсена у відповідь на те, що він назвав найсерйознішим періодом в новітній історії Гренландії.

Відхід Siumut означає, що міністр закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт, яка відігравала ключову роль у дипломатичних переговорах зі Сполученими Штатами, залишає свою посаду.

Втрата підтримки партії Siumut, яка має чотири місця в 31-місцевій асамблеї Гренландії Інацісартут, не загрожує урядовій більшості, оскільки коаліція Нільсена зберігає контроль над рештою 19-ма місцями.

Пізніше цього місяця Гренландія обиратиме двох депутатів до парламенту Данії.

Криза довкола арктичного острова спалахнула на початку року через прагнення президента США Дональда Трампа контролювати острів.

Хоча згодом президент США відмовився від своєї вимоги про повне завоювання Гренландії, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен переконана, що криза не вирішена.

11 лютого НАТО розпочав військову місію Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") для посилення своєї присутності в Арктиці в рамках обіцянок президенту США Дональду Трампу, який наполягав на тому, що регіон і зокрема Гренландія недостатньо захищені.