В Гренландии одна из партий вышла из правительственной коалиции

Гренландская партия Siumut вышла из коалиционного правительства, заявил премьер-министр страны в пятницу, ослабив усилия, направленные на то, чтобы представить единый фронт против усилий Дональда Трампа установить контроль над островом.

Этот уход последовал за предупреждением председателя Siumut Алеки Хаммонда о том, что партия выйдет из коалиции после того, как два гренландских министра объявили о выдвижении своих кандидатур на парламентские выборы в Дании 24 марта без предварительного отпуска.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен выразил разочарование, но заявил, что его правительство продолжит работу, подчеркнув важность управления во время усиленного глобального контроля.

"Я думаю, что это ужасно неудачное время, и я очень разочарован тем, что это происходит в то время, когда мы должны стоять вместе", – сказал он журналистам.

"Все, что может выглядеть как раскол в нашей стране, является жерновами на мельницу для иностранцев, и мы должны избегать этого любой ценой", – сказал он.

Широкая коалиция была краеугольным камнем стратегии Нильсена в ответ на то, что он назвал самым серьезным периодом в новейшей истории Гренландии.

Уход Siumut означает, что министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт, которая играла ключевую роль в дипломатических переговорах с Соединенными Штатами, покидает свой пост.

Потеря поддержки партии Siumut, которая имеет четыре места в 31-местной ассамблее Гренландии Инацисартут, не угрожает правительственному большинству, поскольку коалиция Нильсена сохраняет контроль над остальными 19-ю местами.

Позже в этом месяце Гренландия будет избирать двух депутатов в парламент Дании.

Кризис вокруг арктического острова вспыхнул в начале года из-за стремления президента США Дональда Трампа контролировать остров.

Хотя впоследствии президент США отказался от своего требования о полном завоевании Гренландии, премьер Дании Метте Фредериксен убеждена, что кризис не решен.

11 февраля НАТО начал военную миссию Arctic Sentry ("Арктический часовой") для усиления своего присутствия в Арктике в рамках обещаний президенту США Дональду Трампу, который настаивал на том, что регион и в частности Гренландия недостаточно защищены.