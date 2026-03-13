Зеленский: с переговорами полная Санта-Барбара, место и время до сих пор не согласованы

Украина готова к новому раунду переговоров о прекращении войны, однако место встречи и время до сих пор не согласованы из-за различия позиций США и России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам по окончании визита во Францию, сообщает "Укринформ".

Зеленский напомнил, что переговоры были перенесены по просьбе американской стороны из-за войны против Ирана.

"Там целая Санта-Барбара с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация с безопасностью не позволяют им сейчас выезжать с территории США", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина подтвердила, что делегация готова прилететь в Майами или в Вашингтон, но российская сторона отказалась лететь в Америку и предложила одну из стран – Турцию или Швейцарию. Американцы отказались от такого варианта.

"Мы сразу сказали, что готовы к встрече на следующей неделе, мы готовимся к встрече и в Америке, и в Швейцарии, и в Турции, и даже, если не побоятся, в Эмиратах", – заявил президент, добавив, что то, состоятся ли переговоры, зависит от американцев.

Ранее Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с ними турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате.

9 марта Зеленский сообщил, что трехсторонние переговоры с РФ и США перенесены.