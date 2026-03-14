После частичного приостановления санкций США против российской нефти пророссийский левый политик Сара Вагенкнехт призывает немецкое правительство возобновить закупку нефти из России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Если США, которые гораздо меньше зависят от собственной добычи, покупают российскую нефть, то Германия должна сделать это сейчас, если не раньше", – сказала Вагенкнехт.

Она высмеяла критику канцлера Фридриха Мерца относительно этого решения, "в то время как граждане в отчаянии стоят на заправках", назвав это "холодным высокомерием мультимиллионера, который не имеет таких забот".

Вагенкнехт добавила: "Мы должны возобновить импорт российской нефти через Шведт и ввести верхний предел цены на топливо в 1,50 евро".

Как известно, Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая по состоянию на это время уже находится на танкерах в море. В США объяснили такое решение глобальным ростом цен на нефть в результате войны США и Израиля против Ирана и ударов последнего по многим странам Персидского залива, что фактически парализовало экспорт нефти из региона.

Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил обеспокоенность таким решением Вашингтона, заявив, что это увеличит ресурсы России для продолжения ее войны против Украины.

В украинских дипломатических кругах считают, что решение США о снятии санкций с российской нефти поможет России воевать дольше.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что узнал о решении США о частичной отмене нефтяных санкций против России только утром 13 марта, а также назвал этот шаг неправильным.

А вот глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что Европейский Союз должен "последовать примеру" США по этому вопросу.