У Нідерландах заарештували 4 підозрюваних у підпалі синагоги в Роттердамі

Поліція Нідерландів заарештувала чотирьох підозрюваних у підпалі та вибуху синагоги в Роттердамі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Один з підозрюваних – неповнолітній (17 років), одному – 18 і двом – 19 років. Вони з Тілбурга. Четверо з них були в машині і були заарештовані минулої ночі.

Підозрювані були заарештовані біля іншої синагоги. За словами поліції, автомобіль привернув до себе увагу своєю поведінкою під час руху. Про яку саме синагогу йдеться, не повідомляється. Водій автомобіля збігається з описом підозрюваного у вибуху.

За словами поліції, поки що незрозуміло, чи планували вони підпалити іншу синагогу або підірвати вибухівку.

Міністр юстиції та безпеки Давид ван Вел назвав підпал "жахливою новиною".

Він також говорить про "залякування і насильство проти єврейської громади".

За словами ван Вела, "дуже ймовірно, що це антисемітський інцидент". "Це знову призводить до великого страху в єврейській громаді і по всіх Нідерландах", – заявив прем'єр-міністр Роб Єттен на своїй щотижневій пресконференції. Він вважає, що в Нідерландах "немає місця залякуванню, ненависті або насильству проти будь-якої релігійної меншини".

Нагадаємо, повідомлення про пожежу надійшло о 3:45 ранку. Вогонь не встиг завдати серйозної шкоди, проте сліди пожежі добре помітні на вхідних дверях.

Минулої неділі стався вибух у синагозі в бельгійському місті Льєж.

У столиці Норвегії Осло біля синагоги затримали двох осіб та висунули їм звинувачення, пов’язані з неправомірним поводженням зі зброєю або вибуховими речовинами.

Крім того, вночі 8 березня стався вибух при вході до посольства США в Осло, у зв’язку з інцидентом затримали трьох братів.