В Амстердаме произошел взрыв возле еврейской школы

13 марта вечером у внешней стены еврейской школы в Амстердаме произошел взрыв.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Полиция и пожарная служба быстро прибыли на место происшествия, и материальный ущерб был ограничен.

Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила о целенаправленном нападении на еврейскую общину. Она относится к этому очень серьезно.

"Это трусливый акт агрессии против еврейской общины. Я понимаю страх и гнев евреев Амстердама. Они все чаще сталкиваются с антисемитизмом, и это неприемлемо. Школа должна быть местом, где дети могут безопасно получать уроки. Амстердам должен быть местом, где евреи могут безопасно жить", – заявила Халсема.

По сообщению полиции, есть видеозаписи размещения и детонации взрывчатки. В связи с предыдущими инцидентами в еврейских учреждениях в Льеже, Бельгия, и буквально накануне в Роттердаме, меры безопасности были еще больше усилены. Еврейские школы и учреждения в Амстердаме уже давно находятся под постоянной охраной.

В социальных сетях также распространяется видео, на котором видно взрыв, после которого кто-то уезжает на скутере. На кадрах виден тот же логотип, что и на видео поджога в Роттердаме. Центр информации и документации Израиля заявил в Х, что это логотип исламского движения "Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия". Это движение также взяло на себя ответственность за нападение на синагогу в Льеже в начале этой недели.

Накануне за взрыв в Роттердаме были арестованы четверо подростков. Они были задержаны в машине возле другой синагоги.

По словам полиции, пока непонятно, были ли у них еще какие-то планы.