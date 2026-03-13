Укр Рус Eng

У Нідерландах влаштували підпал на вході до синагоги

Новини — П'ятниця, 13 березня 2026, 11:52 — Марія Ємець

У нідерландському місті Роттердам розслідують підпал на вході до синагоги, що стався минулої ночі.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Повідомлення про пожежу надійшло о 3:45 ранку. Вогонь не встиг завдати серйозної шкоди, проте сліди пожежі добре помітні на вхідних дверях.

 

У соцмережах поширювали відео, де видно, як щось горить біля входу у синагогу, після того стається вибух. Поліція долучила ці матеріали до розслідування. 

Наразі вважають, що пожежа є умисним підпалом. 

Мер міста зазначив, що подібні інциденти не можуть не лякати членів єврейської громади. "Ми продовжимо пильно дбати про безпеку довкола синагог", – зазначив він. 

Минулої неділі стався вибух у синагозі в бельгійському місті Льєж.

У столиці Норвегії Осло біля синагоги затримали двох осіб та висунули їм звинувачення, пов’язані з неправомірним поводженням зі зброєю або вибуховими речовинами.

Крім того, вночі 8 березня стався вибух при вході до посольства США в Осло, у зв’язку з інцидентом затримали трьох братів.

Нідерланди інциденти
