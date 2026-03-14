СМИ: ЕС продлит персональные санкции за агрессию РФ, Усманов останется в списке

ЕС все же продолжит персональные санкции в отношении причастных к агрессии РФ против Украины без внесения изменений в список.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

Он пояснил, что до 10 утра субботы государства-члены могли выразить свои возражения относительно санкций, после чего решение принимается по так называемой письменной процедуре.

"Возражений нет. Начата молчаливая процедура. Санкции будут продлены, в том числе в отношении Усманова", – написал журналист.

Глава МИД Словакии Юрай Бланар в четверг признал, что Братислава пытается исключить двух российских олигархов из санкционного списка ЕС – Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

Об исключении из списка Усманова словацкого премьера Роберта Фицо просил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Стоит отметить, что Словакия продвигала снятие санкций с Фридмана и Усманова и во время принятия предыдущего решения о продлении персональных санкций осенью 2025 года.