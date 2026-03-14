Орбан божится, что Венгрия не станет украинской колонией

Премьер Венгрии Виктор Орбан пожаловался, что Украина якобы уже 19-й день продолжает шантажировать Венгрию, не возобновляя поставки по нефтепроводу "Дружба", но на воскресном Марше мира венгры могут совместно отправить сообщение президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом он заявил в очередном видеообращении, размещенном в Facebook, передает "Европейская правда".

"Президент Зеленский продолжает держать закрытым нефтепровод, хотя знает, что это жизненно важно для Венгрии и Словакии. Наши эксперты уже несколько дней находятся в Киеве, но их до сих пор не допускают к нефтепроводу", – сказал Орбан.

При этом венгерский премьер напомнил, что мир явно не в состоянии преодолеть нефтяной кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, и решить это могла бы только дешевая российская нефть, но Брюссель продолжает от этого отказываться.

"Американцы уже приняли меры и начали снимать санкции. Но в Брюсселе до сих пор не утихают истерики. Еврокомиссия и канцлер Германии оставляют ограничения на российскую нефть", – заявил он.

Орбан также говорил о запланированном на воскресенье Марше мира, в связи с которым он призвал всех принять в нем участие.

"Завтра – Марш мира. Я прошу всех пойти с нами. Давайте выступим против шантажа Украины. Венгрия не будет украинской колонией, Зеленский не будет здесь командовать", – заявил Орбан.

Напомним, 11 марта в Украину прибыла венгерская делегация с целью выяснить состояние нефтепровода "Дружба". В МИД Украины отметили, что делегация не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч.

Впоследствии появился документ в подтверждение того, что украинская сторона не согласовала этот визит в таком виде, как хотели в Будапеште.