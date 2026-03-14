Трамп заявив, що багато країн надішлють кораблі, щоб зберегти Ормузьку протоку відкритою

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що багато країн надішлють військові кораблі, щоб зберегти Ормузьку протоку відкритою.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

"Багато країн, особливо ті, які постраждали від спроби Ірану закрити Ормузьку протоку, відправлять військові кораблі спільно зі Сполученими Штатами Америки, щоб зберегти протоку відкритою і безпечною", – написав Трамп.

Трамп також заявив, що США вже знищили "100% військового потенціалу Ірану", але їм "легко відправити один-два безпілотники, скинути міну або запустити ракету ближнього радіусу дії десь уздовж або всередині цього водного шляху, незалежно від того, наскільки сильно вони зазнали поразки".

Трамп висловив сподівання, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Британія та інші країни надішлють кораблі в цей район.

"Тим часом Сполучені Штати будуть бомбити берегову лінію і безперервно розстрілювати іранські човни і кораблі з води", – написав він.

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що військовий потенціал Ірану був значно ослаблений після тривалої кампанії ударів, здійснених Сполученими Штатами та Ізраїлем.

А Трамп стверджує, що Іран хотів би "укласти угоду", але не таку, на яку він готовий погодитися.