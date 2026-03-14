Трамп заявил, что многие страны пришлют корабли, чтобы сохранить Ормузский пролив открытым

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что многие страны пришлют военные корабли, чтобы сохранить Ормузский пролив открытым.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

"Многие страны, особенно те, которые пострадали от попытки Ирана закрыть Ормузский пролив, отправят военные корабли совместно с Соединенными Штатами Америки, чтобы сохранить пролив открытым и безопасным", – написал Трамп.

Трамп также заявил, что США уже уничтожили "100% военного потенциала Ирана", но им "легко отправить один-два беспилотника, сбросить мину или запустить ракету ближнего радиуса действия где-то вдоль или внутри этого водного пути, независимо от того, насколько сильно они потерпели поражение".

Трамп выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны направят корабли в этот район.

"Тем временем Соединенные Штаты будут бомбить береговую линию и непрерывно расстреливать иранские лодки и корабли с воды", – написал он.

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что военный потенциал Ирана был значительно ослаблен после длительной кампании ударов, осуществленных Соединенными Штатами и Израилем.

А Трамп утверждает, что Иран хотел бы "заключить сделку", но не такую, на которую он готов согласиться.