Трамп каже, що Іран хоче укласти угоду, але "не таку, яку я б прийняв"

Президент США Дональд Трамп стверджує, що Іран хотів би "укласти угоду", але не таку, на яку він готовий погодитися.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

"Фейкові ЗМІ ненавидять повідомляти про те, як добре американські військові впоралися з Іраном, який повністю розгромлений і хоче укласти угоду – але не ту угоду, яку я б прийняв!", – написав президент США.

Перед цим Трамп повідомив про те, що американські військові завдали масованого удару по стратегічно важливому для експорту іранської нафти острову Харг.

Дональд Трамп раніше заявив, що Сполучені Штати "повністю знищують" терористичний режим Ірану, а також анонсував нові удари.

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що військовий потенціал Ірану був значно ослаблений після тривалої кампанії ударів, здійснених Сполученими Штатами та Ізраїлем.