Премьер Бельгии призывает ЕС к переговорам с Россией ради мира в Украине

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призвал в субботу к тому, чтобы страны-члены уполномочили ЕС вести переговоры с Россией, поскольку до сих пор не удалось заставить Москву отказаться от войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью бельгийской газете L'Echo, цитаты из него приводит Euractiv, передает "Европейская правда".

"Поскольку мы не способны испугать Владимира Путина, отправляя оружие в Украину, и не можем задушить его экономически без поддержки США, остается только один метод: заключить соглашение", – сказал он.

По его словам, поставить Россию на колени можно только при "100% поддержке США".

Но де Вевер считает, что США не полностью на стороне Украины, иногда кажется, что они "ближе к Путину", чем к Владимиру Зеленскому.

"Без мандата на переговоры в Москве мы не находимся за столом переговоров, где американцы будут подталкивать Украину к принятию соглашения. И я уже могу сказать, что это будет плохая сделка для нас", – сказал он.

Напомним, в декабре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейцам стоит возобновить прямые переговоры с Путиным. Европейские лидеры, осторожные в отношении военных амбиций Путина, возмущались из-за их исключения из мирных переговоров, которые возглавляла администрация президента США Дональда Трампа.

В феврале Макрон сообщил журналистам, что продолжаются усилия по восстановлению диалога с Путиным на техническом уровне. тогда он заявил, что эти контакты происходят в координации с Украиной.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею о проведении диалога с РФ, однако при условии, что эти контакты не будут мешать переговорному процессу о прекращении войны.