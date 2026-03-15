Трамп: Зеленський – остання людина, від якої нам потрібна допомога

Президент США Дональд Трамп заявив, що американським силам не потрібна допомога України в перехопленні іранських дронів на Близькому Сході.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у телефонному інтерв’ю телеканалу NBC News.

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський запропонував допомогти американським військам та їхнім союзникам на Близькому Сході у перехопленні іранських дронів, використовуючи український досвід.

Водночас Трамп заявив, що "нам не потрібна допомога", додавши, що "остання людина, від якої нам потрібна допомога, – це Зеленський".

Президент відмовився коментувати, чи прийняли США допомогу України в галузі технологій перехоплення дронів.

13 березня Трамп вже говорив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога України для того, щоб збивати іранські дрони на Близькому Сході.

Коментуючи висловлювання Трампа, Зеленський зазначив, що "риторика – це риторика", і "головне, щоб ми знали, що ми робимо".