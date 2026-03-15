Трамп: Зеленский – последний человек, от которого нам нужна помощь

Президент США Дональд Трамп заявил, что американским войскам не нужна помощь Украины в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в телефонном интервью телеканалу NBC News.

Ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский предложил помочь американским войскам и их союзникам на Ближнем Востоке в перехвате иранских дронов, используя украинский опыт.

В то же время Трамп заявил, что "нам не нужна помощь", добавив, что "последний человек, от которого нам нужна помощь, – это Зеленский".

Президент отказался комментировать, приняли ли США помощь Украины в области технологий перехвата дронов.

13 марта Трамп уже говорил, что Соединенным Штатамне нужна помощь Украины для того, чтобы сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке.

Комментируя высказывания Трампа, Зеленский отметил, что "риторика – это риторика", и "главное, чтобы мы знали, что мы делаем".