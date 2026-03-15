FT: Трамп теряет интерес к мирному урегулированию в Украине, сосредоточившись на Иране

Президент США Дональд Трамп теряет интерес к переговорам о мирном урегулировании войны, развязанной РФ против Украины, поскольку теперь он сосредоточивается на Иране.

Об этом изданию Financial Times рассказали информированные источники, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается в публикации, из-за того, что Трамп потерял интерес к мирному урегулированию в Украине, переговорный процесс зашел в тупик.

По мнению четырех дипломатов из ЕС, участвующих в переговорах с Украиной, конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание Вашингтона от мирного соглашения между РФ и Украиной.

В то же время, по словам дипломатов, это идет на пользу России благодаря более высоким ценам на нефть, приостановке американских санкций и быстрому истощению запасов американского оружия, необходимого украинским Вооруженным силам.

Переговоры между украинскими и российскими официальными лицами, в которых США выступают посредником, "действительно находятся в зоне риска", заявил европейский высокопоставленный чиновник.

Последние трехсторонние мирные переговоры состоялись в Женеве 17–18 февраля. Очередной раунд, который должен был состояться 5 марта в Абу-Даби, был отложен из-за американо-израильских ударов по Ирану, и новая дата и место проведения пока не объявлены.

"Ближний Восток резко переориентировал политическое внимание" в сторону от Украины, сказал один из дипломатов ЕС.

"Для нас и для Украины это катастрофа", – добавил он.

Странам ЕС сообщили, что поставки американского оружия, в частности средств ПВО, будут задержаны, поскольку Вашингтон отдает приоритет ближневосточным заказчикам, отметили дипломаты, что имеет серьезные последствия для Киева.

Лидеры ЕС скептически относятся к тому, что мирные переговоры увенчаются успехом без дополнительного давления на Москву. В то же время они рассматривают этот процесс как способ сохранить заинтересованность США в ситуации в Украине.

Лидеры ЕС пытаются держать Украину в центре внимания с момента начала американо-израильского удара по Ирану две недели назад.

В пятницу французский президент Эммануэль Макрон принял президента Владимира Зеленского в Париже, чтобы противодействовать тому, что представитель Елисейского дворца назвал "эффектом затмения" войны в Иране.

Канцлер Германии Фридрих Мерц посетил Белый дом через три дня после того, как США и Израиль начали атаку на Иран. Мерц привез с собой карты и диаграммы, чтобы обосновать необходимость усиления давления на Москву.

Однако Трамп не был склонен к детальному обсуждению и остается убежденным, что Россия сильна, а Украина слаба, отмечают источники, знакомые с ходом дискуссии.

Также не было никаких признаков готовности США усилить давление на Путина. На прошлой неделе американские чиновники сообщили европейским коллегам, что дальнейших санкций против российской нефтяной отрасли не будет, отметили два дипломата ЕС.

По словам лиц, знакомых с ходом переговоров, американские чиновники были заинтересованы в том, чтобы способствовать прекращению конфликта, но в основном относились безразлично к условиям, на которых эта война должна была завершиться.

Представитель Белого дома отметил, что Трамп сохранял "надежду" на то, что переговоры приведут к окончанию войны, и что американские переговорщики достигли "значительного прогресса" в течение последних месяцев.

"Я не думаю, что россияне хотят в ближайшее время снова проводить переговоры. Потому что не о чем говорить", – сказал один из участников закрытых переговоров.

Зеленский ранее заявлял, что Украина готова к новому раунду переговоров по завершению войны, однако место встречи и время до сих пор не согласованы из-за разных позиций США и России.

Ранее он сообщил, что в телефонном разговоре с ними турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате.