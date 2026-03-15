Зеленський хоче "дронової угоди" зі США на десятки мільярдів доларів

Україна хотіла б підписати зі Сполученими Штатами довгострокову угоду щодо виробництва дронів орієнтовною вартістю $35-50 мільярдів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами, його заяву наводить "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив президент, в України вже були відповідні виробничі потужності, а сама домовленість могла б стати "великою угодою на довгі роки".

"Я хотів підписати угоду на суму близько 35–50 мільярдів. У нас були такі можливості. Це велика угода щодо дронів на довгі роки. І навіть якщо деякі морські дрони не працюватимуть через два роки, наприклад, через появу нових технологій, то з’являться нові підводні дрони. Ми працюємо над такими речами", – сказав Зеленський.

За його словами, Україна запропонувала США угоду щодо дронів майже рік тому, і пропозиція полягала в тому, що Україна може надати систему, а США мають бути першими, оскільки є стратегічним партнером України.

"Йдеться про систему, в якій можуть працювати 200 компаній. І вибір робитиме саме сторона Сполучених Штатів. Можна вибирати: сьогодні, наприклад, цей перехоплювач хороший. Завтра інший, інша компанія з новою технологією – можна змінювати, тому що потрібно бути гнучкими", – пояснив Зеленський.

Водночас президент зазначив, що ще не отримав чіткої відповіді від США щодо цієї пропозиції, однак вони дуже зацікавлені в цьому.

"Ми також готові до варіанту спільного виробництва. Спільне виробництво в США – це буде підприємство на умовах 50/50. Ми згодні на це. Розподіл – 50% наших інженерів, 50% американських інженерів. І у нас буде велике виробництво дронів, і найголовніше, що ці дрони будуть доступні для використання двома країнами: Україною та США", – зазначив він.

За словами Зеленського, якщо в Україні буде мирний час, і США знадобиться більший обсяг, то у них буде першочергове право або пріоритет на весь обсяг.

Також Зеленський заявив, що американські військові зв’язувалися з українською стороною із запитом експертизи протидії "Шахедам".

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що американським силам не потрібна допомога України в перехопленні іранських дронів на Близькому Сході.