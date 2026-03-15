Зеленский хочет заключить с США "дроновое соглашение" на десятки миллиардов долларов

Украина хотела бы подписать с Соединенными Штатами долгосрочное соглашение о производстве дронов ориентировочной стоимостью 35–50 миллиардов долларов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, его заявление приводит "Интерфакс-Украина".

Как отметил президент, у Украины уже были соответствующие производственные мощности, а само соглашение могло бы стать "большим соглашением на долгие годы".

"Я хотел подписать соглашение на сумму около 35–50 миллиардов. У нас были такие возможности. Это крупное соглашение по дронам на долгие годы. И даже если некоторые морские дроны не будут работать через два года, например, из-за появления новых технологий, то появятся новые подводные дроны. Мы работаем над такими вещами", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина предложила США соглашение о дронах почти год назад, и предложение заключалось в том, что Украина может предоставить систему, а США должны быть первыми, поскольку являются стратегическим партнером Украины.

"Речь идет о системе, в которой могут работать 200 компаний. И выбор будет делать именно сторона Соединенных Штатов. Можно выбирать: сегодня, например, этот перехватчик хорош. Завтра другой, другая компания с новой технологией – можно менять, потому что нужно быть гибкими", – пояснил Зеленский.

В то же время президент отметил, что еще не получил четкого ответа от США по поводу этого предложения, однако они очень заинтересованы в этом.

"Мы также готовы к варианту совместного производства. Совместное производство в США – это будет предприятие на условиях 50/50. Мы согласны на это. Распределение – 50% наших инженеров, 50% американских инженеров. И у нас будет крупное производство дронов, и самое главное, что эти дроны будут доступны для использования двумя странами: Украиной и США", – отметил он.

По словам Зеленского, если в Украине будет мирное время, и США понадобится больший объем, то у них будет первоочередное право или приоритет на весь объем.

Также Зеленский заявил, что американские военные связывались с украинской стороной с запросом экспертизы по противодействию "Шахедам".

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что американским силам не нужна помощь Украины в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке.