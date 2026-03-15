Зеленський: США різними каналами висловлюють зацікавленість українськими дронами

Президент Володимир Зеленський заявив, що американські військові зв’язувалися з українською стороною із запитом експертизи протидії "Шахедам".

Про це він розповів під час спілкування з журналістами, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, американська сторона виходила на зв’язок з Україною кілька разів.

"Було кілька запитів або про допомогу тій чи іншій державі, або про допомогу американцям. Наші військові контактують на різних рівнях. Ми отримували листи, дзвінки і прохання в усіх військових інституціях", – зазначив президент.

Він також додав, що Україна відреагувала на ці запити.

Крім того, Зеленський відзначив, що питання української експертизи у захисті від "Шахедів" він обговорював з лідерами Еміратів, Катару, Саудівської Аравії, Йорданії та Бахрейну.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що американським силам не потрібна допомога України в перехопленні іранських дронів на Близькому Сході.

З аналогічною заявою Трамп виступив 13 березня.

Коментуючи висловлювання Трампа, Зеленський зазначив, що "риторика – це риторика", і "головне, щоб ми знали, що ми робимо".