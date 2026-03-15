Зеленский заявил, что хочет встретиться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на необходимости встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом, поскольку "есть некоторые вопросы, которые не стоят на месте".

Как сообщает "Европейская правда", заявление украинского президента приводит "Интерфакс-Украина".

Зеленский отметил, что не разговаривал с Трампом относительно ослабления американских санкций против российской нефти.

В то же время он подчеркнул, что украинскую позицию по этому поводу Трамп знает.

"Я думаю, что у нас есть много вопросов: и с переговорами, и с дронами, и с Ближним Востоком. Я думаю, нам нужно встречаться уже с президентом. Потому что команды работают, но у нас есть некоторые вопросы, которые стоят на месте. Нашим командам нужно больше работать над нашей встречей", – сказал Зеленский.

Как известно, Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая на данный момент уже находится на танкерах в море. В США объяснили такое решение глобальным ростом цен на нефть вследствие войны США и Израиля против Ирана и ударов последнего по многим странам Персидского залива, что фактически парализовало экспорт нефти из региона.

В украинских дипломатических кругах считают, что решение США о снятии санкций с российской нефти поможет России воевать дольше.

В то же время Трамп заявил, что американские санкции против российской нефти будут возобновлены, как только завершится кризис на Ближнем Востоке.