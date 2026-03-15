Зеленський: відновлення "Дружби" рівноцінне зняттю санкцій з РФ

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що відновлення нафтопроводу "Дружба" буде рівноцінним зняттю санкцій з Росії.

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами, його слова наводить "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Внаслідок російської атаки 27 січня було завдано значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба". Після цього Україна припинила транспортування нафти "Дружбою".

"Перше питання – всі разом вирішили відновити експорт російської нафти? Я сказав, що мені складно, тому що лідери хочуть перестрибнути цей крок. Це неправильно. Питання глобальніше: ми продаємо російську нафту або ми її не продаємо. Тому що мене змушують відновити "Дружбу". Чим це відрізняється від зняття санкцій з "рускіх"?" – сказав він.

Зеленський наголосив, що він проти відновлення експорту російської нафти, однак якщо ставлять умови, що Україна не отримує зброї, "то тоді, вибачте, я роззброєний в цьому питанні".

"Я сказав нашим друзям з Європи, що це називається шантаж", – додав президент.

Нагадаємо, 11 березня в Україну прибула угорська делегація з метою з'ясувати стан нафтопроводу "Дружба". В МЗС України зазначили, що делегація не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Згодом з'явився документ на підтвердження того, що українська сторона не погодила цей візит у такому вигляді, як хотіли у Будапешті.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан раніше повідомив, що угорська місія "зі встановлення фактів" щодо пошкодження нафтопроводу "Дружба" повертається до Будапешта з результатами.