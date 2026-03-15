Представители США и Китая встретились в Париже для подготовки саммита лидеров

В воскресенье, 15 марта, в Париже торговые представители США и Китая начали переговоры с целью разработки плана для саммита лидеров, который состоится в конце этого месяца.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Переговоры со стороны США возглавили министр финансов страны Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир, а со стороны Китая – вице-премьер страны Хэ Лифэн.

Ожидается, что торговые переговорщики проанализируют последние события в рамках перемирия, достигнутого в ноябре, и обсудят такие темы, как война в Иране, а также инвестиции и закупки.

Результаты этих переговоров станут основой для визита президента США Дональда Трампа в Китай с 31 марта по 2 апреля.

Эта встреча также является первой встречей сторон после того, как Верховный суд США постановил, что Трамп не имел полномочий вводить пошлины на основании Закона о чрезвычайных экономических полномочиях – инструмента, который он использовал для угроз введения пошлин на Китай в размере до 145%.

Как известно, Трамп согласился снизить уровень пошлин на китайский импорт в обмен на возобновление Китаем закупок американских сельскохозяйственных продуктов, таких как соя, и отмену Пекином ограничений на экспорт важных минералов.

Недавно министр иностранных дел Китая Ван И выразил надежду Пекина на успешный саммит между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином.