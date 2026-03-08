У Пекіні передбачають "великий рік" у відносинах між США та Китаєм

У неділю міністр закордонних справ Китаю Ван Ї висловив сподівання Пекіна на успішний саміт між президентом Дональдом Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном, який відбудеться наприкінці цього місяця.

Про це йдеться у публікації Politico, пише "Європейська правда".

Ван Ї високо оцінив "хороші взаємовідносини" між Трампом і Сі, які, за його словами, створили "важливу стратегічну гарантію" для відносин між США і Китаєм.

Він також натякнув на можливість того, що саміт лідерів, який відбудеться 31 березня – 2 квітня, поліпшить часто напружені відносини між Пекіном і Вашингтоном.

"Цей рік є великим роком для китайсько-американських відносин", – заявив Ван Ї на пресконференції в рамках щорічного засідання китайського парламенту.

Китай хоче, щоб 2026 рік став "визначним роком здорового, стабільного та сталого розвитку китайсько-американських відносин", додав він.

Його коментарі свідчать про те, що Пекін розглядає майбутній саміт як ключовий для підтримання торговельного перемир'я між США і Китаєм після того, що Трамп назвав "дивовижною зустріччю" з Сі в Південній Кореї в жовтні.

Ця зустріч призвела до охолодження торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном, яка тривала протягом більшої частини 2025 року.

Трамп погодився знизити рівень мит на китайський імпорт в обмін на відновлення Китаєм закупівель американських сільськогосподарських продуктів, таких як соя, та скасування Пекіном обмежень на експорт важливих мінералів.