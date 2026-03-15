У Трампа впевнені: війна на Близькому Сході закінчиться найближчими тижнями

Міністр енергетики США Кріс Райт висловився щодо завершення війни на Близькому Сході.

Про це він сказав ABC News, передає "Європейська правда".

Райт заявив, що війна з Іраном закінчиться протягом найближчих кількох тижнів, а можливо, й раніше.

"Я думаю, що цей конфлікт, безсумнівно, закінчиться протягом найближчих кількох тижнів. Можливо, навіть раніше, але конфлікт закінчиться протягом найближчих кількох тижнів", – сказав він.

Американський президент Дональд Трамп раніше заявив, що Сполучені Штати "повністю знищують" терористичний режим Ірану, а також анонсував нові удари.

Також він стверджує, що Іран хотів би "укласти угоду", але не таку, на яку він готовий погодитися.

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що військовий потенціал Ірану був значно ослаблений після тривалої кампанії ударів, здійснених Сполученими Штатами та Ізраїлем.