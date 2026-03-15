В администрации Трампа уверены: война на Ближнем Востоке закончится в ближайшие недели

Министр энергетики США Крис Райт высказался по поводу завершения войны на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил ABC News, передает "Европейская правда".

Райт заявил, что война с Ираном закончится в течение ближайших нескольких недель, а возможно, и раньше.

"Я думаю, что этот конфликт, несомненно, закончится в течение ближайших нескольких недель. Возможно, даже раньше, но конфликт закончится в течение ближайших нескольких недель", – сказал он.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты "полностью уничтожают" террористический режим Ирана, а также анонсировал новые удары.

Также он утверждает, что Иран хотел бы "заключить соглашение", но не такое, на которое он готов согласиться.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что военный потенциал Ирана был значительно ослаблен после длительной кампании ударов, нанесенных Соединенными Штатами и Израилем.