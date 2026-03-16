Во Франции стали известны результаты первого тура местных выборов, кое-где он уже определил лидеров.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Первый тур местных выборов во Франции состоялся 15 марта. Правопопулистское "Национальное объединение", где выборы рассматривают как "пробу настроений" перед президентской кампанией 2027 года, получило несколько уверенных побед в городах, где и до того побеждали. Так, например, в Перпиньяне кандидат "Нацобъединения" с первого тура победил с 51,4% голосов.

В Марселе кандидат "Нацобъединения" Франк Аллисио с 34,3% "вплотную" догоняет по голосам действующего мэра Бенуа Паяна, у которого 36,8%. Если голоса сторонников выбывающих кандидатов распределятся в его пользу, он имеет шанс на победу.

Так же в соседней Ницце соратник Ле Пен Эрик Сиотти стал серьезным конкурентом для действующего мэра Кристиана Эстрози.

В некоторых городах лидируют представители крайне левой "Непокоренной Франции". Так, кандидатам партии прогнозируют победу в Рубе в Нормандии, а также в парижском пригороде Сен-Дени – вместо представителя социалистов.

Кандидаты Социалистической партии лидируют в Париже и Лилле. В частности, в Париже кандидат социалистов Эмманюэль Грегуар уверенно опережает экс-министра культуры от "Республиканцев" Рашиду Дати (37,5% против 24,9%).

От партии Макрона лидирует кандидат в городе Аннеси, а также экс-премьер Франсуа Байру, который переизбирается в южном городе По.

Однако в Лилле, например, кандидат от партии Макрона оказалась лишь на четвертом месте. В Лионе, где кандидат от "Возрождения"-"Республиканцев" считался явным лидером, сложилась серьезная конкуренция с представителем "Зеленых".

Второй тур местных выборов состоится в следующее воскресенье.

Напомним, неформальная лидер ультраправых Марин Ле Пен заявила, что не пойдет в президенты с электронным браслетом - даже если по результатам апелляции ей позволят баллотироваться.

