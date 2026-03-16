Каллас вважає ослаблення США санкцій проти Росії "небезпечним прецедентом"

Послаблення санкцій Сполученими Штатами Америки щодо російської нафти становить небезпечний прецедент, оскільки дає росіянам більше коштів на ведення війни.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 16 березня.

"Послаблення санкцій щодо нафти, щодо Росії з боку США є небезпечним прецедентом, оскільки зараз нам потрібно, щоб вони мали менше грошей на ведення війни, а не більше", – заявила Каллас.

Вона також наголосила на важливості того, щоб "увага до Близького Сходу не відволікала від України".

Каллас повідомила, що під час засідання міністрів закордонних справ планує приділити питанню тиску на РФ "більше уваги".

Як повідомляла "Європейська правда", Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі. У США пояснили таке рішення глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану й ударів останнього по багатьох країнах Перської затоки, що фактично паралізувало експорт нафти з регіону.

В українських дипломатичних колах вважають, що рішення США щодо зняття санкцій з російської нафти допоможе Росії воювати довше.

Водночас Трамп заявив, що американські санкції проти російської нафти будуть відновлені щойно завершиться криза на Близькому Сході.