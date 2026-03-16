Каллас считает ослабление США санкций против России "опасным прецедентом"

Ослабление санкций Соединенными Штатами Америки в отношении российской нефти составляет опасный прецедент, поскольку дает россиянам больше средств на ведение войны.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 16 марта.

Каллас считает опасным решение США по ослаблению санкций против российской нефти.

"Ослабление санкций в отношении нефти, в отношении России со стороны США является опасным прецедентом, поскольку сейчас нам нужно, чтобы они имели меньше денег на ведение войны, а не больше", – заявила Каллас.

Она также подчеркнула важность того, чтобы "внимание к Ближнему Востоку не отвлекало от Украины".

Каллас сообщила, что во время заседания министров иностранных дел планирует уделить вопросу давления на РФ "больше внимания".

Как сообщала "Европейская правда", Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая по состоянию на это время уже находится на танкерах в море. В США объяснили такое решение глобальным ростом цен на нефть в результате войны США и Израиля против Ирана и ударов последнего по многим странам Персидского залива, что фактически парализовало экспорт нефти из региона.

В украинских дипломатических кругах считают, что решение США о снятии санкций с российской нефти поможет России воевать дольше.

В то же время Трамп заявил, что американские санкции против российской нефти будут восстановлены как только завершится кризис на Ближнем Востоке.