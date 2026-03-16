Трамп натякає, що може взятися за Кубу після Ірану

Президент США Дональд Трамп вчергове натякнув, що може після Ірану перемикнути увагу на Кубу, та висловив впевненість, що там "хочуть угоди".

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

У спілкуванні з репортерами ввечері у неділю Трамп сказав, що може невдовзі посилено взятися за питання Куби.

"Куба також хоче укласти угоду. І, думаю, ми досить скоро укладемо угоду – або зробимо те, що треба буде робити", – сказав президент США.

Він згадав про "багато чудових людей з Куби, яких жорстоко й несправедливо викинули з країни, і, що гірше, їхні родини повбивали".

"Тож ми говоримо з Кубою, але перед Кубою ми розберемося з Іраном", – сказав Трамп.

Президент Куби Мануель Діас-Канель минулого тижня підтвердив, що представники кубинської влади ведуть перемовини з адміністрацією Трампа щодо "двосторонніх розбіжностей" і вони "визначають готовність обох сторін до конкретних дій".

У січні 2026 року Трамп застосував механізм, яким майже заблокував імпорт пального на острів.

Наприкінці лютого Трамп заявив про можливість "дружнього захоплення" Куби.