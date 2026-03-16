Трамп намекает, что может взяться за Кубу после Ирана
Президент США Дональд Трамп в очередной раз намекнул, что может после Ирана переключить внимание на Кубу, и выразил уверенность, что там "хотят соглашения".
Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".
В общении с репортерами вечером в воскресенье Трамп сказал, что может вскоре усиленно взяться за вопрос Кубы.
"Куба также хочет заключить соглашение. И, думаю, мы довольно скоро заключим соглашение – или сделаем то, что надо будет делать", – сказал президент США.
Он вспомнил о "многих замечательных людях с Кубы, которых жестоко и несправедливо выбросили из страны, и, что хуже, их семьи поубивали".
"Поэтому мы говорим с Кубой, но перед Кубой мы разберемся с Ираном", – сказал Трамп.
Президент Кубы Мануэль Диас-Канель на прошлой неделе подтвердил, что представители кубинских властей ведут переговоры с администрацией Трампа по "двусторонним разногласиям" и они "определяют готовность обеих сторон к конкретным действиям".
В январе 2026 года Трамп задействовал механизм, которым почти заблокировал импорт топлива на остров.
В конце февраля Трамп заявил о возможности "дружественного захвата" Кубы.