Трамп намекает, что может взяться за Кубу после Ирана

Президент США Дональд Трамп в очередной раз намекнул, что может после Ирана переключить внимание на Кубу, и выразил уверенность, что там "хотят соглашения".

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

В общении с репортерами вечером в воскресенье Трамп сказал, что может вскоре усиленно взяться за вопрос Кубы.

"Куба также хочет заключить соглашение. И, думаю, мы довольно скоро заключим соглашение – или сделаем то, что надо будет делать", – сказал президент США.

Он вспомнил о "многих замечательных людях с Кубы, которых жестоко и несправедливо выбросили из страны, и, что хуже, их семьи поубивали".

"Поэтому мы говорим с Кубой, но перед Кубой мы разберемся с Ираном", – сказал Трамп.

Президент Кубы Мануэль Диас-Канель на прошлой неделе подтвердил, что представители кубинских властей ведут переговоры с администрацией Трампа по "двусторонним разногласиям" и они "определяют готовность обеих сторон к конкретным действиям".

В январе 2026 года Трамп задействовал механизм, которым почти заблокировал импорт топлива на остров.

В конце февраля Трамп заявил о возможности "дружественного захвата" Кубы.