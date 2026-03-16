Axios: Трамп зважує можливість захоплення іранського стратегічного острова Харг

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість захоплення важливого іранського нафтового терміналу на острові Харг – крок, який вимагатиме введення американських військ на місце.

Про це повідомило видання Axios, посилаючись на американських посадовців, пише "Європейська правда".

США продовжують завдавати ударів по іранських цілях по всій країні, приділяючи особливу увагу узбережжю Перської затоки та острову Харг. На острові розташований стратегічний термінал, через який проходить приблизно 90% експорту нафти Ірану.

У п’ятницю Трамп оголосив, що віддав наказ про завдання ударів по військових об’єктах на острові, не зачіпаючи нафтові об’єкти. У суботу він сказав NBC, що США "можуть завдати по ньому ще кілька ударів просто для забави".

"Ніхто не повинен вбачати в цьому нічого більше, ніж те, що оголосив президент. Президент не ухвалив жодних рішень щодо острова Харг", – прокоментував високопосадовець Білого дому.

Але, за словами посадовця, "це може змінитися", якщо зусилля зі звільнення Ормузької протоки затягнуться.

"Президент не збирається сидіти склавши руки і дозволяти іранцям диктувати темп конфлікту", – сказав посадовець.

Трампа приваблює ідея прямого захоплення острова Харг, оскільки це означало б "економічний нокаут режиму". Але такий крок вимагав би введення сухопутних військ і міг би спровокувати іранські удари у відповідь по нафтових об’єктах та трубопроводах у країнах Перської затоки, зокрема в Саудівській Аравії.

"Є великі ризики. Є й великі вигоди. Президент ще не ухвалив такого рішення, і ми не говоримо, що він це зробить", – сказав посадовець.

Трамп раніше заявив, що Сполучені Штати "повністю знищують" терористичний режим Ірану, а також анонсував нові удари.

Також він стверджує, що Іран хотів би "укласти угоду", але не таку, на яку він готовий погодитися.